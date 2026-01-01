☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner, furtun înfășurat și pistol de pulverizare.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 5/11 EX Plus Classic

    Cod produs: 1.520-801.0

    • Chiulasa cilindru durabilă din alamă și pistoane din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
    • Tambur cu furtun de înaltă presiune întărit cu oțel
    • Duza rotativă
    Solicită o ofertă