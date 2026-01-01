Aparatul compact, ușor și versatil de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire, HD 5/12 C, oferă mobilitate remarcabilă și este potrivit atât pentru funcționarea în poziție verticală, cât și pentru funcționarea în poziție orizontală. Aparatul este prevăzut cu un sistem sofisticat de depozitare a accesoriilor, iar chiuloasa din alamă și sistemul de reducere automată a presiunii asigură o durată lungă de viață. De asemenea, incluse în pachetul de echipamente sunt noul pistol de înaltă presiune EASY!Force și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock. În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock fac manevrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a pierde din robustețe și longevitate. Operare fără efort și configurarea și dezmembrarea într-un timp mai scurt sunt, prin urmare, standard și sunt reprezentative pentru conceptul general de succes al aparatului.

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Mobilitate Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod. Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact. Flexibilitate Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Depozitarea accesoriilor Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină. Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă. Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.