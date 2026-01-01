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    Curățător cu presiune Kärcher, negru, cu mâner și roți, furtun înfășurat pe tambur.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

    Cod produs: 1.520-830.0

    • Ediție aniversară
    • eco!Booster
    • Lance de spumă