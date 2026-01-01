Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/15 C Edition Power Control *EU | Kärcher

Aparatul de curățat cu apa rece sub presiune compact, ușor și versatil HD 5/15 C oferă o mobilitate excepțională și este potrivit atât pentru funcționarea verticală cât și pentru cea orizontală. Dispozitivul este prevăzut cu spațiu complex de depozitare a accesoriilor și este proiectat pentru o durată de viață extinsă gratie cilindrului din alama si funcției de depresurizare automată. În același timp, impresionează prin noile dezvoltări inovatoare, care sporesc confortul de lucru pentru operator pe termen lung, asigurând operarea fără efort și economisire de timp la instalare și demontare. Pistolul de înaltă presiune EASY! Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY! Lock fac manipularea de cinci ori mai rapidă decât cu conexiunile convenționale cu șurub, fără compromisuri când vine vorba de robustețe și longevitate. În total, un pachet complet de echipamente pentru rezultate excelente de curățare, cu un nivel ridicat de comoditate și o durată de viață lungă.

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Mobilitate Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact. Flexibilitate Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Depozitarea accesoriilor Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină. Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă. Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.