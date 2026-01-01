Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățător cu presiune Kärcher gri și galben, cu furtun înfășurat și roți pentru transport.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 5/15 C Plus + FR Classic

    Cod produs: 1.520-933.0

    • Reducere automată a presiunii
    • Pentru utilizare pe orizontală și verticală
    • Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock