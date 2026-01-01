Aparatul compact, ușor și versatil de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire, HD 5/17 C, oferă mobilitate remarcabilă și este potrivit atât pentru funcționarea în poziție verticală, cât și pentru funcționarea în poziție orizontală. Aparatul este prevăzut cu un sistem sofisticat de depozitare a accesoriilor, iar chiuloasa din alamă și sistemul de reducere automată a presiunii asigură o durată lungă de viață. În același timp, acesta impresionează prin noile evoluții inovatoare care sporesc confortul de lucru al operatorului, pe termen lung asigurând funcționarea fără efort și montarea și dezmembrarea într-un timp mai scurt. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock fac manevrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără compromisuri atunci când vine vorba de robustețe și longevitate. În ansamblu, un pachet complet de echipamente pentru rezultate excelente de curățare, cu un nivel ridicat de confort și o durată lungă de viață.

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Mobilitate Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact. Flexibilitate Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Depozitarea accesoriilor Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină. Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă. Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.