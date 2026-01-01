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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/17 C Plus | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, gri și galben, cu roți și mâner extensibil, cablu înfășurat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 5/17 C Plus

    Cod produs: 1.520-941.0

    • Reducere automată a presiunii
    • Pentru utilizare pe orizontală și verticală
    • Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
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