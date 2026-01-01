Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/13 C Plus 15209510 | Kärcher

Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune usor si versatil HD 6/13 C impresioneaza prin mobilitatea excelenta si este adecvat atat pentru aplicatii verticale, cat si orizontale. Aparatul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata.Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Mobilitate Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact. Flexibilitate Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Depozitarea accesoriilor Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină. Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă. Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.