Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/13 C Plus 15209510 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Cod produs: 1.520-951.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
590
Temperatura de admisie (°C)
60
Presiune de lucru (bar / MPa)
130 / 13
Presiunea maximă (bar / MPa)
190 / 19
Putere (kW)
2.9
Cablu de racordare (m)
5
Dimensiune duză (mm)
38
Alimentare apa
3/4″
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
28.8
Greutate cu ambalaj (kg)
31.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
380 x 360 x 930
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs