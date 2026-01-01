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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/13 CX Plus *EU 15209520 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri și galben, cu roți și mâner ergonomic, furtun înfășurat pe suport.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 6/13 CX Plus *EU

    Cod produs: 1.520-952.0

    • Reducere automată a presiunii
    • Pentru utilizare pe orizontală și verticală
    • Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock