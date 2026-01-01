Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/13 CX Plus *EU 15209520 | Kärcher

Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune usor si versatil HD 6/13 CX Plus impresioneaza prin mobilitatea excelenta si este adecvat atat pentru aplicatii verticale, cat si orizontale. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata.

Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Mobilitate Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact. Flexibilitate Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Depozitarea accesoriilor Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină. Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă. Tambur pentru furtun integrat cu furtun pentru inalta presiune de 15 m. Pentru o raza mare de actiune si depozitare usoara si rapida (variante CX)