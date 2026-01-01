Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/15 Cage-Mobil 11509700 | Kärcher

Indiferent dacă este vorba de utilizare în poziție verticală sau orizontală: aparatul de curățare cu înaltă presiune fără încălzire HD 6/15 M Cage poate face față oricărei situații în timpul utilizării intense în activități comerciale zilnice. Aparatul mobil, foarte robust și alimentat cu curent trifazic este echipat cu o nouă pompă axială cu 3 pistoane cu chiulasă din alamă, ceea ce face posibilă o creștere de până la 20% a performanței de curățare și a eficienței energetice. Aparatul conține un dispozitiv automat de reducere a presiunii pentru a proteja toate componentele de înaltă presiune, iar pe pompă este instalat un filtru suplimentar de apă. Aparatul HD 6/15 M Cage este concepută pentru a ușura activitățile de reparație şi este echipat cu un cadru tubular din oţel acoperit cu pulberi de vopsea, care garantează faptul că aparatul de curăţat cu înaltă presiune poate fi utilizat chiar şi în cele mai dificile aplicaţii, fără a fi deteriorat. Alte echipamente incluse standard sunt pistolul nostru de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea.

Durabil și robust Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer. Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj