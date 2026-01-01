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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/15 Cage-Mobil 11509700 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, gri, cu mâner galben, montat pe un cadru metalic cu roți.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 6/15 Cage-Mobil

    Cod produs: 1.150-970.0

    • Pompă axială cu 3 pistoane cu pistoane din oțel inoxidabil întărit
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