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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15 M CageEB anniversary edition | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher pe un suport cu roți, având un mâner și furtun atașat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 6/15 M CageEB anniversary edition

    Cod produs: 1.150-973.0

    • Pompă axială cu 3 pistoane cu pistoane din oțel inoxidabil întărit
    • Cadru tubular din oțel robust, acoperit cu pulbere, pentru protecție maximă a unității de pompare
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare
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