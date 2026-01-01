Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15 M CageEB anniversary edition | Kärcher

90 de ani de Kärcher: Curățătorul cu presiune înaltă neîncălzit HD 6/15 M Cage Anniversary Edition în negru face față oricărei provocări în utilizarea comercială zilnică intensă, indiferent dacă este utilizat vertical sau orizontal. Mașina manevrabilă, ultra-robustă și alimentată cu trei faze dispune de o nouă pompă axială cu 3 pistoane cu cap de cilindru din alamă, care crește performanța de curățare și eficiența energetică cu până la 20%. Un dispozitiv automat de reducere a presiunii este integrat pentru a proteja toate componentele de înaltă presiune, iar un filtru de apă suplimentar este instalat pentru pompa în sine. Mașina este proiectată pentru a facilita foarte mult întreținerea și este echipată cu un cadru tubular din oțel acoperit cu pulbere, care asigură că curățătorul cu presiune înaltă poate fi utilizat chiar și în cele mai dure condiții fără deteriorări. Alte echipamente incluse standard sunt pistolul nostru de înaltă presiune inovator EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, și cuplajele rapide EASY!Lock, care permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât cu conexiunile cu șuruburi convenționale. Scopul livrării ediției aniversare include un duză eco!Booster și o lance de pulverizare de 600 de milimetri.

Durabil și robust Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer. Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj