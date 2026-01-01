☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15 M Edition Power Control | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, model gri cu accente galbene, mâner ergonomic și roți pentru transport.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 6/15 M Edition Power Control

    Cod produs: 1.150-937.0

    • Pompă axială cu trei pistoane cu pistoane ceramice
    • Mobilitate excelentă datorită dimensiunilor compacte și greutății reduse
    • Reglarea continuă a presiunii
    Solicită o ofertă