Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15 MX Plus | Kärcher

Aparat mobil de curățat cu înaltă presiune HD 6/15 MX Plus, alimentat cu curent alternativ, cu un element de control cu comutator de presiune, cărucior integrat pentru furtun pentru manipularea convenabilă a furtunului de înaltă presiune și numeroase posibilități de poziționare și depozitare a accesoriilor. O pompă axială robustă cu 3 pistoane, nou dezvoltată, cu chiuloasă din alamă, garantează faptul că aparatul ușor de manevrat și ușor de depozitat are o durată lungă de viață, reducând cerințele de energie și îmbunătățind în același timp performanța de curățare cu aproximativ 20%. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. Funcția de eliberare automată a presiunii protejează în mod corespunzător și eficient componentele de înaltă presiune împotriva sarcinilor în modul de așteptare. Pompa de înaltă presiune și componentele electronice sunt deosebit de ușor de accesat datorită designului mașinii care permite întreținerea cu ușurință.

Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer. Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul. Mobilitate crescută Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.