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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/15 P Modul 11509500 | Kärcher

    Aparat de curățare Kärcher profesional, gri, cu două conexiuni în partea inferioară și un buton galben pe partea frontală.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 6/15 P Modul

    Cod produs: 1.150-950.0

    • Pompă axială cu 3 pistoane cu pistoane din oțel inoxidabil întărit
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare