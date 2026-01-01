Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/15 P Modul 11509500 | Kärcher

Nou dezvoltata pompă axială cu 3 pistoane, cu pistoane din oțel inoxidabil călit, este nucleul puternicului nostru ansamblu motor/ pompă HD 6/15 M St cu motor de curent alternativ. Oferă o eficiență energetică și o performanță de curățare cu până la 20% mai mare, garantează o durată lungă de viață și asigură fără efort o presiune de lucru de 150 bari. Pentru a proteja pompa, aparatul are integrat un filtru fin de apă care îndepărtează complet particulele de murdărie din apa recuperată. Funcția de eliberare automată a presiunii protejează pompa și celelalte componente de înaltă presiune împotriva sarcinilor posibile ce pot apărea în regimul de așteptare. În plus, aparatul de clasă mijlocie are un design care ușurează extrem de mult utilizarea și repararea sa, ceea ce înseamnă că toate componentele importante pot fi accesate cu ușurință. Indiferent dacă este utilizat într-o poziție verticală sau orizontală: un suport inteligent în 3 puncte, plasat pe partea din spate a aparatului, asigură o montare verticală ușoară pe pereți (sau orizontal ca un aparat încorporat).

Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer. Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Pregătit pentru operare staționară Sistem simplu și robust de fixare în 3 puncte pentru montarea pe perete în partea din spate a aparatului. Design compact care economisește spațiul. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.