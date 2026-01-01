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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/16-4 MXA Plus *EU | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner, furtun înfășurat pe suport.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 6/16-4 MXA Plus *EU

    Cod produs: 1.524-945.0

    Aparat mobil de curățat cu apa rece de inalta presiune, cu motor de curent alternativ cu 4 poli