Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/16-4 MXA Plus *EU | Kärcher

HD 6/16-4 MX este un curățitor de înaltă presiune puternic, mobil, cu motor de curent alternativ in 4 poli, cu un element de control cu comutator de presiune. Prin intermediul servo controlului volumul de apă și presiunea de lucru pot fi controlate direct pe pistolul de pulverizare. O pompă axială cu 3 pistoane nou dezvoltată, robustă, cu chiulasă din alamă, garantează o durată lungă de viață a dispozitivului, care este ușor de manevrat și de depozitat, reduce necesarul de energie și, în același timp, îmbunătățește performanța de curățare cu aproximativ 20%. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează de forța de recul a jetului de înaltă presiune, în scopul de a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock pentru o manevrare de până la 5 ori mai rapidă în comparație cu racordurile tradiționale, fără nici un impact negativ asupra robusteții și durabilității, garantează lucrul fără efort și economii de timp în configurarea și demontarea aparatului și a accesoriilor.

Tamburul automat cu furtun dotat pe arc Confort maxim la manipularea furtunului de înaltă presiune. Realizează posibile perioade de configurare scurte, datorită înfășurării rapide și a deconectării. Evită pericolele de declanșare, crescând astfel siguranța operațională. Stand suplimentar Mărește zona de suport al utilajului Crește stabilitatea înclinării atunci când este acționat în poziție verticală. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative. Mobilitate crescută Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.