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    Curățător cu presiune Kärcher, gri, cu roți și mâner, cablu electric și furtun atașat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 7/11-4 M Classic

    Cod produs: 1.367-901.0

    • Pompă robustă a arborelui cotit
    • Cadru tubular din oțel
    • Motor robust cu trei faze, cu turație mică, în 4 poli
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