Aparat de curatat cu inalta presiune HD 6/14 -4 Cage ST 15249420 | Kärcher

Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, împreună cu racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, ale aparatului nostru de curățat cu înaltă presiune HD 7/14-4 M Cage te asigură că poți lucra fără a obosi și ca poți economisi timp cu operațiile de instalare și dezmembrare. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, iar racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Un cadru tubular din oțel acoperit cu pulberi protejează în mod corespunzător aparatul împotriva deteriorării din exterior în condiții dificile de lucru și în timpul transportului. La interior, sistemul de de reducere automată a presiunii protejează componentele de înaltă presiune. Acționată de un motor de curent alternativ cu 4 poli, cu turație redusă, noua pompă axială cu 3 pistoane cu chiulasă din alamă permite o creștere a performanței de curățare și a eficienței energetice a aparatului HD 7/14-4 M Cage cu aproximativ 20%. Aparatul de curăţat cu înaltă presiune este proiectat pentru funcţionarea în poziție verticală sau orizontală şi oferă un acces facil la componentele corespunzătoare pentru întreţinere.

Durabil și robust Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj