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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/14 -4M Plus *EU 15249320 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri și galben, cu furtun înfășurat și roți pentru transport.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 7/14-4 M Plus

    Cod produs: 1.524-932.0

    • Motor cu patru poli, cu turație joasă, robustă
    • Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare