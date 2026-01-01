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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/14-4 MXA Plus | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner, furtun înfășurat pe suport.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 7/14-4 MXA Plus

    Cod produs: 1.524-947.0

    • Tamburul automat cu furtun dotat pe arc
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