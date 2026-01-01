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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/15 G 11879030 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher pe roți, cu motor vizibil și mâner ergonomic, fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 7/15 G

    Cod produs: 1.187-903.0

    • Robust, cadru tubular acoperit
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