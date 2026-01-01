Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/15 G 11879030 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Cod produs: 1.187-903.0
Debit transportat (l/h)
650
Presiune de lucru (bar / MPa)
150 / 15
Presiunea maximă (bar / MPa)
210 / 21
Temperatura de admisie (°C)
60
Alimentare apa
1″
Angrenaj
Benzina
Producator motoare
Honda
Tipul motorului
GX 160
Mobilitate
Carucior
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
39.5
Greutate cu ambalaj (kg)
44
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
790 x 608 x 1104
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare