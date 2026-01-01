Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/15 G 11879030 | Kärcher

Cu o presiune de 150 bar, Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 7/15 G din gama Gasoline Advanced asigura cele mai bune rezultate de curatare din toate timpurile. Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece este echipat cu un motor Honda pe benzina ce permite autonomie totala fata de sursele de energie externe. In plus, aparatul poate absorbi apa din lacuri sau iazuri si o poate folosi la curatare. Impreuna cu pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare - aparatul este foarte comod de utilizat. Aparatul este conceput pentru utilizare in cele mai grele conditii, cu un cadru de baza foarte rezistent ce confera o mobilitate remarcabila. Pompa este bine protejata de un filtru mare de apa si o valva termostat.O carcasa de protectie cu ochiuri sau un tambur pentru furtun sunt deasemena disponibile ca dotari optionale.

Independenta maxima Echipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare Confort de manuire extraordinar Cadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Foarte versatil Cadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B) Pentru cele mai grele sarcini Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile Filtru mare de apa pentru protectia pompei Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare