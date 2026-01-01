Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/16-4 Cage ST*EU 15249600 | Kärcher

Aparatul nostru HD 7/16-4 Cage ST de curățat cu înaltă presiune cu motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, dispune de echipamente impresionante de înaltă calitate și un design extrem de robust al cadrului tubular din oțel acoperit cu pulberi. Caracteristicile inteligente, cum ar fi funcția Servo Control pentru controlul volumului de apă (până la 700 l/h) și presiunea de lucru (până la 160 bari) fac ca lucrul cu acest aparat mobil, fără încălzire să fie semnificativ mai ușor. Aparatul HD 7/16-4 Cage ST extrem de ușor de întreținut impresionează, de asemenea, prin intermediul pompei axiale fiabile cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, care permite o performanță de curățare și o eficiență energetică cu 20% mai mari. Aparatul poate fi utilizat atât în poziție orizontală, cât și în poziție verticală și este, de asemenea, echipat cu un sistem automat de reducere a presiunii pentru a proteja componentele de înaltă presiune. Alte echipamente incluse standard sunt pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea.

Durabil și robust Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj