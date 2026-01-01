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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/16-4 Cage ST*EU 15249600 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner galben, pe fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 7/16-4 Cage ST*EU

    Cod produs: 1.524-960.0

    • Motor robust cu trei faze, cu turație mică, în 4 poli
    • Cadru tubular din oțel robust, acoperit cu pulbere, pentru protecție maximă a unității de pompare
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare
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