Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition | Kärcher

Mașina noastră de curățare cu înaltă presiune compactă, mobilă HD 7/16-4 MX, cu motor trifazat cu 4 poli, cu funcționare lentă, convinge cu o mare varietate de echipamente, aspectul dispozitivului ușor de întreținut și flexibilitatea ridicată în aplicație. O bobină de furtun integrată simplifică enorm manevrarea cu furtunul de înaltă presiune, pompa axială robustă, nou dezvoltată, cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, mărește performanța de curățare și eficiența energetică cu 20% impresionantă și, în același timp, garantează o durată lungă de viață. Reducerea automată a presiunii și un filtru mare de apă își asumă responsabilitatea pentru protecția componentelor de înaltă calitate. Soluțiile inovatoare asigură o muncă fără efort și o configurare și demontare care economisesc timp: în timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, EASY!Lock Elementele de fixare cu eliberare rapidă permit o manipulare de până la 5 ori mai rapidă în comparație cu conexiunile cu șuruburi convenționale, fără niciun impact negativ asupra robusteții și durabilității. Există un spațiu potrivit pentru accesorii, inclusiv lancea opțională pentru spumă, direct la dispozitiv datorită soluțiilor inteligente.

Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul. Mobilitate crescută Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Tambur pentru furtun integrat Confort maxim la manipularea furtunului de înaltă presiune. Realizează posibile perioade de configurare scurte, datorită înfășurării rapide și a deconectării. Evită pericolele de declanșare, crescând astfel siguranța operațională. Stand suplimentar Mărește zona de suport al utilajului Crește stabilitatea înclinării atunci când este acționat în poziție verticală.