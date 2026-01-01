Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/17 Cage-ST 11519600 | Kärcher

Aparatul HD 7/17 M Cage ST cu motor trifazat este un aparat mobil și extrem de robust de curățat cu înaltă presiune echipat cu un cadru tubular din oțel acoperit cu pulberi, care a fost proiectat pentru utilizare în poziție verticală sau orizontală în condiții dificile de lucru. Noua pompă axială cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă este ușor accesibilă datorită designului aparatului care permite desfășurarea cu ușurință a operațiilor de întreținere și permite o performanță de curățare și o eficiență energetică cu 20% mai mari. Un filtru suplimentar fin de apă este instalat pentru a proteja pompa, în timp ce reducerea automată a presiunii împiedică încărcarea pompei și a altor componente de înaltă presiune în timpul regimului de așteptare. Pistolul nostru inovator de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero în standard, iar racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea.

Durabil și robust Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer. Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj