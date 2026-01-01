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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/17 Cage-ST 11519600 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, gri, cu mâner galben, montat pe un cadru metalic cu roți.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 7/17 Cage-ST

    Cod produs: 1.151-960.0

    • Pompă axială cu 3 pistoane cu pistoane din oțel inoxidabil întărit
    • Cadru tubular din oțel robust, acoperit cu pulbere, pentru protecție maximă a unității de pompare
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare