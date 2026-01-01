Aparat de curatat cu inalta presiune HD 7/17 P Modul 11519500 | Kärcher

Cu un debit de aproximativ 700 de litri pe oră și o presiune de lucru de până la 170 bar, ansamblul nostru puternic motor/ pompă HD 7/17 M St, cu motor trifazat și cu un element de control cu comutator de presiune și-a dovedit capacitatea în condiții dificile, în fiecare zi. Noua tehnologie dezvoltată a pompei caracterizată de cele 3 pistoane axiale cu pistoane din oțel inoxidabil călit și chiulasa din alamă garantează o durată lungă de viață și crește eficiența energetică și performanța de curățare cu cel puțin 20%. Aparatul este destinat utilizării staționare și poate fi montat și autilizat atât în poziție orizontală, cât și verticală. Un suport în 3 puncte montat pe partea din spate permite montarea în poziție verticală sau orizontală. Accesul la pompa de înaltă presiune și la componentele electronice este facil și, prin urmare, face ca operațiile de reparație să se facă cu ușurință - pompa însăși este protejată eficient de murdăria din apa recuperată prin intermediul unui filtru fin de apă de mari dimensiuni.

Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer. Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Pregătit pentru operare staționară Sistem simplu și robust de fixare în 3 puncte pentru montarea pe perete în partea din spate a aparatului. Design compact care economisește spațiul. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.