Aparat de curatat cu inalta presiune HD 728 B Cage 11879080/ | Kärcher

aparat de curatat cu inalta presiune, cu apa rece, pe baza de benzina, cu design compact si orizontal pentru utilizari independente de curent electric. Unitatea compacta motor-pompa este montata pe un cadru tubular, rezistent si mobil. Prin dimensiunile sale compacte este permis transportul fara probleme de la un loc de utilizare la altul. Motorul sau cu un cilindru, in patru timpi si racit cu aer este usor de pornit datorita starterului cu cablu. Chiulasa cilindrului din alama cu supape din otel inoxidabil se potriveste utilizarii in industrie si au o durabilitate crescuta. Ventilul de dozare a detergentului asigura dozarea potrivita fiecarei aplicatii, ducand la un consum scazut de detergenti. Un ventil de siguranta incorporat ofera aparatului protectie impotriva supraincarcarii de presiune. Termosenzorul de pe chiulasa cilindrului cauzeaza oprirea automata a motorului la temperatura ridicata in circuit (in cazul pistolului inchis). Posibilitatile de depozitare sunt multiple datorita ramei tubulare stabile, de jur imprejur.

Compact, robust și mobil Centru de greutate echilibrat si design ergonomic Cadru robust si portabil din otel Aparat special pentru pictori si curatatori de fasade (HD 728 B Cage). Pentru cele mai dure utilizari Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Macaraua de agatat pentru utilizarea in regim de inchiriere precum si in industria de constructii, in agricultura si in silvicultura