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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 728 B Cage 11879080/ | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher cu cadru metalic, motor vizibil și furtun negru înfășurat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 728 B Cage

    Cod produs: 1.187-908.0

    • Robust, cadru tubular acoperit
    • Mobili
    • Lance de pulverizare din inox
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