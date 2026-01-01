☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 8/18-4M Plus *EU 15249720 | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, gri cu galben, pe roți, cu furtun înfășurat și mâner extensibil.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    Reddot Design Award 2018

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 8/18-4 M Plus

    Cod produs: 1.524-972.0

    • Motor robust cu trei faze, cu turație mică, în 4 poli
    • Servocomandă: reglarea volumului variabil de presiune și apă direct de la pistolul de presiune
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare