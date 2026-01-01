Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Cod produs: 1.524-978.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
380 - 760
Temperatura de admisie (°C)
60
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Putere (kW)
4.6
Cablu de racordare (m)
5
Alimentare apa
3/4″
Culoarea
Negru
Greutatea cu accesorii (kg)
49.3
Greutate cu ambalaj (kg)
53.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
400 x 455 x 966
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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