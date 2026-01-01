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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further | Kärcher

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    Curățător cu presiune Kärcher, accesorii incluse: duze, detergent, perie și pistol de pulverizare. Fundal galben.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

    Cod produs: 1.524-978.0

    • Mașină de curățat cu apă rece de înaltă presiune, ediție limitată pe negru, 30% plastic reciclat¹⁾
    • Tambur automat pentru furtun
    • eco!Booster, dispozitiv de curățare a murdăriei, lance pentru spumă, lumină LED pentru duză și cuplaj rapid
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    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.