Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further | Kärcher

Aparatul de curățat cu apă rece și înaltă presiune HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, o ediție limitată de culoare negră fabricată în proporție de 30% din plastic reciclat, reprezintă un echipament compact și puternic, dotat cu un motor trifazat cu 4 poli cu turație redusă și accesorii exclusive. Designul său sustenabil respectă cele mai înalte standarde ecologice, fiind livrat într-un ambalaj fără polistiren (EPS), realizat din carton ondulat cu structură tip fagure și protejat împotriva zgârieturilor printr-un strat pe bază de amidon de mazăre. Manevrarea este simplificată de tamburul automat cu arc pentru furtun, care economisește timp și crește siguranța în operare, în timp ce mânerul de împingere retractabil și spațiile de depozitare integrate asigură o portabilitate ridicată și o depozitare compactă. Durata lungă de viață este garantată de pompa axială robustă cu 3 pistoane și chiulasă din alamă, echipată cu eliberare automată a presiunii. Pachetul include accesorii premium precum un litru de detergent RM 82N cu lance de spumare, o duză cu iluminare LED și un dispozitiv eco!booster, oferind totodată acces direct la pompă pentru o întreținere facilă.

Tambur automat pentru furtun Confort maxim la manipularea furtunului de înaltă presiune. Realizează posibile perioade de configurare scurte, datorită înfășurării rapide și a deconectării. Evită pericolele de declanșare, crescând astfel siguranța operațională. Accesorii de înaltă calitate 1 litru de detergent RM 82N și lance pentru spumă. eco!Booster pentru curățare rapidă și delicată. Lumină pentru duză pentru condiții de iluminare slabă. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾. Ambalaj fără EPS: oferă o protecție robustă și ecologică datorită cartonului ondulat cu structură alveolară și protejează suprafețele sensibile datorită stratului rezistent la zgârieturi din amidon de mazăre. eco!Booster crește performanța de curățare, economisind în același timp apă și energie. Întreținere simplă și întreținere foarte ușoară Acces direct și ușor de utilizat la pompă. Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Mobilitate crescută Mașină compactă cu cerințe reduse de spațiu datorită mânerului de împingere care poate fi retractat prin simpla apăsare a unui buton. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.