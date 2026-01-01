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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 MXA Plus *EU | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți, mâner galben și furtun înfășurat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 8/18-4 MXA Plus *EU

    Cod produs: 1.524-976.0

    • Tamburul automat cu furtun dotat pe arc
    • Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
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