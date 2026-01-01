Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4M Cage Farmer *EU | Kärcher

Aparatul mobil de curățat cu înaltă presiune HD 8/18-4 M Cage cu design foarte robust, cu cadru tubular din oțel acoperit cu pulberi pentru protecție în cazul utilizării mobile în condiții dure și transport frecvent. Aparatul ușor de reparat este proiectat pentru funcționare în poziție verticală și orizontală și oferă utilizatorului flexibilitate și stabilitate maximă. Munca fără efort și pregătirea și dezmembrarea realizate în timp scurt sunt garantate cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune, în scopul de a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock pentru o manevrare de 5 ori mai rapidă în comparație cu racordurile tradiționale, fără a avea un impact negativ asupra robusteții și durabilității. În plus, volumul apei și presiunea de lucru sunt controlate direct la pistolul de presiune prin intermediul servo controlului. Acționat de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, iar pompa axială cu 3 pistoane cu chiulasă din alamă reduce necesarul de energie cu aproximativ 20%. Un sistem automat de reducere a presiunii, precum și un filtru fin de apă de mari dimensiuni, sunt integrate ca standard pentru a proteja componentele de înaltă presiune.

Durabil și robust Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei. Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj