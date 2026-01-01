☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4M Cage Farmer *EU | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu mâner galben, montat pe un cadru metalic cu roți.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 8/18-4M Cage Farmer *EU

    Cod produs: 1.524-982.0

    • Motor robust cu trei faze, cu turație mică, în 4 poli
    • Cadru tubular din oțel robust, acoperit cu pulbere, pentru protecție maximă a unității de pompare
    • Reducere automată a presiunii și eficiență energetică cu până la 20% mai mare
    Solicită o ofertă