Aparat de curatat cu inalta presiune HD 8/18-4MX *EU 15249710 | Kärcher

Aparatul nostru compact, mobil, de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire HD 8/18-4 MX, cu motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă impresionează printr-o gamă largă de echipamente, un design care permite repararea cu ușurință și flexibilitate ridicată în utilizare. Un tambur integrat pentru furtun face ca manevrarea furtunului de înaltă presiune să fie infinit mai ușoară, iar nou dezvoltata pompă axială robustă cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, mărește performanța de curățare și eficiența energetică cu impresionanta valoare de 20%, asigurând în același timp o durată lungă de viață. Componentele de înaltă calitate sunt protejate de un sistem automat de reducere a presiunii și de un filtru mare de apă. Soluțiile inovatoare te asigură că poți lucra fără să obosești și că poți economisi timpul de fixare și demontare: pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock permit manevrarea de cinci ori mai rapidă decât racordurile convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Mulțumită soluțiilor inteligente, accesoriile chiar până la lancea opțională de aplicare a spumei pot fi stocate direct pe mașină pentru transportul în siguranță.

Echipamente de înaltă calitate Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate. Mobilitate crescută Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare. Deservire ușoară Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Soluții eficiente și care economisesc timp Pistol de înaltă presiune EASY!Force. EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Eficiență energetică crescută Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil. Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice. Funcționare flexibilă Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul. Depozitare inteligentă pentru accesorii Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei. EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.