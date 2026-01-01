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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 9/100 Classic 18120000 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher pe roți, cu cadru metalic robust și cabluri expuse, într-un mediu neutru.

    Aparat de spalat cu presiune ultra-inalta profesional

    HD 9/100-4 Cage Classic

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.812-000.0

    • Motor electric răcit cu aer în 4 poli
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