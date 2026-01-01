Aparat de curatat cu inalta presiune HD 9/100 Classic 18120000 | Kärcher

Ideal pentru utilizarea universală în industria construcţiilor şi alte aplicaţii industriale: curăţitorul nostru versatil de înaltă presiune HD 9/100-4 Cage Classic din clasa compact UHP este dotat cu o pompă industrială extrem de puternică de înaltă presiune de la WOMA cu eficiență volumetrică ridicată. Echipat cu un pistol de declanșare bypass, HD 9/100-4 are o presiune de lucru de 1000 bar și debit de 900 l/h, îndepărtând rapid și fiabil chiar și murdăria persistentă.

Pompă industrială puternică de înaltă presiune Pistonul este realizat din carbură, pentru o durată lungă de funcționare. Construcție ușor de întreținut, care ușurează înlocuirea componentelor de uzură, cum ar fi supape, garnituri și pistoane. Design cu supapă centrală pentru eficiență volumetrică ridicată. Pistol de presiune WOMA ușor de utilizat Ușor și cu un mâner cu design ergonomic pentru ușurința în utilizare. Forță redusă de acționare a trăgaciului pentru acționare fără efort. Durabil și robust Costuri de operare și de întreținere reduse. Împiedică orice recul brusc pentru utilizator, datorită faptului că în momentul acționării trăgaciului, presiunea este crescută ușor. Mobilitate crescută Roți de mari dimensiuni, precum și un centru de greutate plasat optim, asigură un grad crescut de mobilitate pentru aparat - în ciuda dimensiunilor sale. Un cârlig practic de ancorare în macara permite transportul simplu, chiar și pe teren accidentat.