Aparat de curatat cu inalta presiune HD 9/100 Classic 18120000 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune ultra-inalta profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.812-000.0
Presiune de lucru (bar / MPa)
1000 / 100
Debit transportat (l/h)
980
Temperatura de admisie (°C)
45
Combustibil
Electric
Putere motor (kW)
35
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
380 - 415
Frecvență (Hz)
50
Tipul pompei
Arbore cotit
Greutate fără accesorii (kg)
378
Greutatea cu accesorii (kg)
392
Greutate cu ambalaj (kg)
395.5
Dimensiuni (L x l x î) ( )
1395 x 789 x 1088
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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