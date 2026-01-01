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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 9/20-4 S | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu presiune înaltă, gri, cu roți mari și mâner ergonomic, având un furtun atașat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 9/20-4 S

    Cod produs: 1.286-951.0

    Aparat de spalat cu inalta presiune cu apa rece HD 9/20-4S Classic oferă o putere ridicată și o calitate Super Class. Designul ergonomic îl face ideal pentru utilizarea profesionala zilnică.