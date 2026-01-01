Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 9/20-4 S | Kärcher

Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 9/20-4 S este ideal pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Cele mai bune materiale garantează calitate superioară. În interiorul mașinii, o pompă rezistentă la uzură cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă oferă performanțe puternice, completate de un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadru din aluminiu reduce greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Pentru un design compact și portabilitate maximă, motorul și unitatea de pompă sunt montate vertical. În plus, dispune de depozitare pentru accesorii sub forma unui compartiment de depozitare și cârlige reglabile. HD 9/20-4 S duce munca ergonomică la următorul nivel. Datorită pistolului cu declanșare EASY!Force Advanced, acesta poate fi acționat fără efort, fără nicio forță de reținere, asistat de o lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 de milimetri. Controlerul este pozitionat intre pistolul de declansare si lance poate fi folosit pentru a regla presiunea si volumul de apa.

Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei Amprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului Cap de pompă pivotantă. Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Compartiment de depozitare. Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric. Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.