Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/20-4 S ST Classic | Kärcher

Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 9/20-4 S St Classic concepută pentru o funcționare constantă, de lungă durată și ultra-fiabilă chiar și în cele mai dificile condiții de lucru. Pentru a-și îndeplini misiunea, aparatul staționar solid construit este echipat cu o pompă puternică cu arbore cotit, ușor de reglat, cu o chiulasă din alamă de înaltă calitate și un motor cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă. Pompa este protejată de un filtru de apă încorporat și ușor de curățat iar dotarea standard conține pistol, lance, furtun de înaltă presiune de 10 metri și o duză de putereț Pentru un plus de viteză și confort, toate acestea vin cu cuplajele noastre inovatoare EASY!Lock cu eliberare rapidă. Pentru cea mai bună performanță de curățare, puterea motorului de 7 kW a mașinii produce până la 200 de bari presiune de lucru, care, la rândul său, oferă un debit de 900 de litri/ora. Intervențiile de service și întreținere pe HD 9/20-4 S St Classic pot fi finalizate la fel de repede ca și instalarea cadrului său ultra-rezistent din oțel pe perete sau podea.

Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice Performanță ridicată și eficiență ridicată. Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Șasiu robust, staționar Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic. Cadrul tubular rigid oferă protecție în timpul utilizării continue în condiții grele. Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock Accesorii robuste și durabile. Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Ușor de folosit Design compact al mașinii Filtru mare de apa pentru protectia pompei Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Nivelul de umplere și calitatea uleiului pot fi verificate cu ușurință folosind sticla de inspecție și joja. Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Combină răcirea eficientă cu apă cu un sistem robust de răcire cu aer pentru o putere maximă de răcire chiar și la temperaturi ambientale fluctuante sau ale temperaturii ale apei. Pentru durata lunga de viata si fiabilitate. Componentele Kärcher de înaltă calitate testate, garantează o durată lungă de utilizare. Operare intuitivă și întreținere simplă Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte. Mânuire ușoară. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Flexibilitate ridicată Gama largita de accesorii ofera solutii de curatare ergonomice si economice pentru numeraoase utilizari Gamă extinsă de accesorii pentru o gamă largă de aplicații. Efort minim de montaj