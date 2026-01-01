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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/20-4 S ST Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, cu cadru metalic negru, furtun lung și pistol de pulverizare gri cu detalii galbene.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 9/20-4 S ST Classic

    Cod produs: 1.367-410.0

    • Motor de turație mică cu 4 poli , răcit cu aer/apă
    • Instalare, operare și întreținere ușoară a mașinii
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