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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 9/20-4 SXA Plus | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și furtun înfășurat, mâner galben și pistol de pulverizare.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 9/20-4 SXA Plus

    Cod produs: 1.286-952.0

    • Tambur automat al furtunului, inclusiv furtun de presiune de 20 m
    • Motor răcit cu aer/apă
    • Munca mai usoara cu pistolul de inalta presiune cu EASY!Force
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