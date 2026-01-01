Perfect in orice conditii si oricare ar fi cerintele de curatare: Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece HD 9/23 De cu motor Yanmar disel produce energia de care are nevoie pentru functionare. La nevoie, apa necesara poate fi absorbita direct din ochiurile de apa, permitand functionarea in zone cu infrastructura deficitara. Cu o presiune de 230 bar, aparatul poate indeplini aproape orice sarcina. Cadrul sau ergonomic si rotile rezistente la intepaturi asigura mobilitate si rezistenta maxima.Impreuna cu pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare - aparatul este foarte comod de utilizat. Un filtru mare de apa si o valva termostat protejeaza pompa. Imbunatatiri suplimentare precum cadru suplimentar cu ochiuri inconjura aparatul.

Independenta maxima Echipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare Confort de manuire extraordinar Cadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Foarte versatil Cadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B) Pentru cele mai grele sarcini Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile Filtru mare de apa pentru protectia pompei Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare