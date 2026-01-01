Echipat cu un motor Honda pe benzina, Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 9/23 G cu apa rece functioneza complet independent de surse de curent. Conceput pentru cele mai bune rezultate de curatare - datorita presiunii de 23- bar- si protejat de un cadru foarte rezistent, aparatul impresioneaza in cele mai dure conditii.Designul ergonomic permite mobilitate maxima chiar si pe teren denivelat. Rotile rezistente la intepaturi si gama larga de posibilitati de depozitare a accesoriilor fac aparatul foarte usor de utilizat. Alte caracteristici sunt pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare. Pompa puternica permite dragarea apei din lacuri sau iazuri la nevoie. Este protejata de un filtru mare de apa si o valva cu termostat ce previne supraincalzirea in modul de recirculare.De asemenea este disponibila pentru HD 9/23 G si o carcasa cu ochiuri de agatare cat si un kit pentru furtun cu tambur.

Independenta maxima Echipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare Confort de manuire extraordinar Cadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Foarte versatil Cadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B) Pentru cele mai grele sarcini Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile Filtru mare de apa pentru protectia pompei Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare