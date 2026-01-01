Practic si comod: Suportul pentru lance si carligul pentru furtun integrat garanteaza accesibilitatea accesoriilor pe masina. Contorul orar arata mereu durata exacta de exploatare a pompei. Depozitare in conditii de siguranta: Accesoriile si uneltele sunt depozitate intr-o cutie protejata. Usor de deplasat: principiul caruciorului actionat prin impingere face posibil transportul cu usurinta al masinii chiar si in zone greu accesibile. Fiabil si sigur: Pompa cu arbore cotit de mare performanta de la Kärcher garanteaza presiunea optima. Decuplarea optionala la mers in gol protejeaza masina dar si utilizatorul.

Pistol manual industrial Robust si cu durata lunga de viata: noul pistol manual industrial de la Kärcher a fost dezvoltat special pentru cele mai dure conditii de utilizare. Reglare a turatiei. Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie.