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    HD-robinet cu bila, inox | Kärcher

    Supapă metalică cu mâner lung, poziționată pe un fundal alb.

    HD-robinet cu bila, inox

    Cod produs: 6.413-500.0

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