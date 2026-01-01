Gama Kärcher consta din trei modele - Classic, Standard si Advanced. Aceste unitati pot fi configurate pentru a intruni cerintele clientului datorita diversitatii unitatilor de baza si varietatii de accesorii disponibile. Caracteristicile inovatoare ingineresti si sofisticate ale unitatilor HDC de la Kärcher ofera multe avantaje. Performanta maxima imbinata cu usurinta in utilizare, longevitate si un grad ridicat de siguranta caracterizeaza gama HDC. Indiferent care sunt cerintele specifice pentru curatare cu inalta presiune, Kärcher va va consilia cu placere in planificarea sistemului dvs. stationar.

Durabil și robust Mașină robustă, care este, de asemenea, potrivită pentru lucrări mai intense. Pompa robustă cu arbore cotit, prevăzută cu cap de cilindru din alamă și realizată din materiale de înaltă calitate, asigură o durată lungă de viață. Electromotor cu angrenaj usor in 4 poli (racit cu aer). Siguranță ridicată a mașinii Rezervor de stocare cu supapă cu flotor și protecție împotriva funcționării în gol. Afișajul practic al erorilor informează imediat utilizatorii și economisește timp. Dispozitiv configurabil individual Flexibilitate ridicată Este gata de utilizare rapid în orice moment Alte accesorii, piese sau echipamente, pot fi atașate. Adaptabilitate la cerintele de curatare individuale Utilizarea aparatului de catre doi utilizatori simultan Este gata de utilizare rapid în orice moment Disponibilă prin simpla apăsare a unui buton, fără timpi de configurare și transport de mașini mobile. Odata ce pistolul e actionat pompa incepe procesul de transport. Asta permite aplicatii comode la orice punct. Pentru utilizari(curățări) rapide in zone de actionare diferite