Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 10/21-4 Classic | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.030-911.0Aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune fiabil, ușor de operat, cu un raport excelent preț/performanță și echipat cu o pompă cu arbore cotit de înaltă calitate, precum și cu un cadru robust din oțel tubular.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
350 - 1000
Presiune de lucru (bar / MPa)
30 - 210 / 3 - 21
Presiunea maximă (bar)
235
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
max. 80
Putere (kW)
8
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
6.4
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
5.2
Cablu de racordare (m)
5
Rezervor combustibil (l)
30
Greutatea cu accesorii (kg)
128
Greutate cu ambalaj (kg)
138
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1075 x 722 x 892
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Manual de utilizare
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