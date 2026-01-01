Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 10/21-4 Classic | Kärcher

Datorită componentelor sale dovedite și deosebit de puternice și fiabile, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 10/21-4 M Classic de la Kärcher strălucește cu cea mai simplă operare, ușurință de întreținere și cele mai bune rezultate de curățare. Pompa cu arbore cotit robustă, protejată de contaminare cu un filtru de apă, și motorul electric cu 4 poli de viteză redusă asigură performanțe ridicate și funcționare de lungă durată. Datorita designului deschis, toate componentele esentiale sunt foarte usor de accesat, in timp ce protecția maximă este asigurată de un cadru tubular din oțel robust. Acest lucru face ca HDS 10/21-4 M Classic să fie potrivit pentru cele mai dificile aplicații în condiții dure, cum ar fi pe șantierele de construcții sau în agricultură. Cârligele de macara integrate și roțile mari, rezistente la perforare, facilitează transportul către și de la șantier. Mașina din clasa de mijloc este, de asemenea, echipată cu pistolul Classic de înaltă presiune cu rezistență dovedită la uzură, un rezervor de combustibil de 30 de litri pentru aplicații de curățare foarte lungi și opțiuni practice pentru depozitarea accesoriilor ca standard.

Robust si durabil Pompă robustă cu arbore cotit cu calitate dovedită Kärcher. Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Inginerie eficientă a arzătorului Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă. Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Accesorii robuste și durabile. Ușor și intuitiv de operat. Fiabilitate Filtru fin mare de apă pentru o protecție optimă a pompei. Electromotor în patru poli, răcit cu apă Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Mobilitate crescută Roți mari, rezistente la perforare, pentru manevrare sigură pe suprafețe denivelate. Cu cârlig de macara pentru transport simplu.