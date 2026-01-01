HDS 10/21-4 M este unul dintre cele mai puternice aparate de curățare cu apă caldă de înaltă presiune din clasa medie și impresionează, de asemenea, prin ergonomia sofisticată și nivelul ridicat de ușurință în utilizare. Motorul său electric de viteză redusă, cu 4 poli și răcit cu apă, pompa axială robustă cu 3 pistoane ceramice și modul economic eco!eficiency asigură simultan performanță maximă și funcționare fiabilă și economică. Pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced HP, care economisește energie, cu servocomandă și lance de pulverizare lungă de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzei, precum și elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock sunt, de asemenea, incluse ca standard pentru a evita oboseala și a economisi timp. Multe alte echipamente și detalii de performanță sunt, de asemenea, impresionante, cum ar fi ingineria optimizată a arzătorului, cele 2 rezervoare de detergent, conceptul de mobilitate, tehnologia extinsă de siguranță, operarea simplă cu un singur comutator sau opțiunile inteligente de depozitare a accesoriilor.

Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Eficiență maximă Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Un comutator pentru toate functiile aparatului