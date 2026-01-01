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    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și panou de control galben pe partea superioară.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 10/21-4 M

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-939.0

    Aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă, ușor de utilizat, cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă, mod economic eco!eficiență și 2 rezervoare de detergent.