☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 10/21-4 MXA | Kärcher

    Curățitor cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner pentru transport.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 10/21-4 MXA

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-938.0

    Aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă și tambur automat pentru furtun, combină cu pricepere confortul ușor de utilizat cu performanța maximă.
    Solicită o ofertă