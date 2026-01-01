Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 10/21-4 MXA | Kärcher

Fiind cel mai puternic aparat de curățat cu apă caldă de înaltă presiune de la Kärcher din clasa de mijloc, HDS 10/21-4 MXA cu tambur automat pentru furtun și furtun Ultra Guard HP integrat este impresionant din toate punctele de vedere. Tamburul de furtun permite înfășurarea și desfășurarea furtunului de 20 de metri lungime, acoperit cu teflon, la un unghi de până la 45° și, de asemenea, scurtează timpul obișnuit de instalare cu puțin peste 50%. În plus, pompa axială robustă cu 3 pistoane cu piston ceramic, motorul electric cu 4 poli de viteză mică, răcit cu apă, ingineria optimizată a arzătorului și modul economic eco!eficiență asigură performanță maximă și funcționare economică. Utilizatorii beneficiază, de asemenea, de ergonomie inteligentă datorită pistolului cu declanșare EASY!Force Advanced HP cu economisire a energiei, cu lance de pulverizare de 1050 milimetri și servocontrol, precum și operațiunii simple cu 1 comutator și numeroasele opțiuni pentru depozitarea accesoriilor. Aparatul, care este extrem de ușor de întreținut, iese în evidență și prin cele 2 rezervoare de detergent, tehnologia patentată a duzelor, tehnologia de siguranță dovedită și dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock care economisesc timp în dotarea standard.

Tambur automat pentru furtun Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Tambur automat de furtun pentru depozitarea comodă și în siguranță a furtunului de înaltă presiune de 20 de metri. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Eficiență maximă Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Un comutator pentru toate functiile aparatului