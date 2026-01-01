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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 11/18-4 S Anniversary Edition | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, negru, cu roți și mâner, fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 11/18-4 S Anniversary Edition

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-961.0

    • Mod economic eco!efficiency
    • Munca mai usoara cu pistolul de inalta presiune cu EASY!Force
    • Kärcher 90th Anniversary Edition în negru