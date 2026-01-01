Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 11/18-4 S Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: datorită modului economic eco!efficiency, ingineriei optimizate a arzătorului, furtunului de înaltă presiune cu durată lungă de viață și a două rezervoare de detergent cu dozare precisă, curățătorul cu apă fierbinte cu presiune înaltă HDS 11/18-4 S în negru de la Kärcher impresionează prin nivelul ridicat de economie și rezultatele excelente de curățare. Pentru o fiabilitate maximă în funcționarea zilnică, unitatea de bază din clasa superioară are componente de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric răcit cu apă, cu turație mică, cu 4 poli și pompa axială robustă cu 3 pistoane cu piston ceramic. Ergonomia sofisticată și ușurința în utilizare a HDS 11/18-4 S se reflectă, de exemplu, în pistolul de declanșare HP EASY!Force Advanced cu economie de energie cu lance de pulverizare de 1050 milimetri, control servo și tehnologie brevetată a duzelor sau conceptul inteligent de mobilitate pentru transportul convenabil al mașinii. Datorită tehnologiei de siguranță dovedite cu filtru de apă, supapă de siguranță, furtun SDS și opțiuni de dedurizare, componentele sunt, de asemenea, protejate eficient, asigurând astfel o disponibilitate ridicată și o duratălungă de viață a mașinii.

Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Un comutator pentru toate functiile aparatului