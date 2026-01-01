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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further | Kärcher

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    Aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher gri închis, cu accente galbene, pe fundal alb, însoțit de două accesorii Kärcher.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-965.0

    • Mod economic eco!efficiency
    • EASY!Force Advanced, duză Power, eco!Booster MAX pe negru și lumină LED pentru duză
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    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.