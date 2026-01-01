Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further | Kärcher

Aparatul de curățat cu apă caldă și înaltă presiune HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, o ediție limitată de culoare negră realizată din aproape 15% plastic reciclat, reprezintă un echipament ecologic și performant din clasa superioară, dotat cu accesorii exclusive precum eco!Booster MAX și duză cu iluminare LED. Operarea economică și rezultatele excelente de curățare sunt asigurate de modul eco!efficiency, unitatea precisă de dozare a detergentului, reglajul durității apei și tehnologia optimizată a arzătorului. Această eficiență remarcabilă se datorează pompei de înaltă performanță, tehnologiei brevetate a duzelor, pistoanelor ceramice și suflantei turbo. Dispozitivul este intuitiv și ușor de utilizat datorită afișajelor LED, în timp ce transportul este facilitat de cele două role de direcție, roțile mari cu anvelope de cauciuc și mânerele ergonomice de împingere. În plus, întreținerea este simplificată prin accesul facil la toate componentele relevante și posibilitatea de a consulta rapid datele importante de funcționare.

Rentabilitate În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Fiabilitate Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Acces la datele tehnice ale aparatului pentru timp de utilizare si intervalele service necesare Caracteristici de sustenabilitate Design cu 15% plastic reciclat¹⁾. Curățare temeinică chiar și în condiții de iluminare slabă, datorită luminii puternice a duzei LED. Performanță de curățare superioară, cu economii simultane de apă și energie, datorită eco!Booster MAX. Eficiență maximă Tehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Caracteristici de sustenabilitate Curățare temeinică chiar și în condiții de iluminare slabă, datorită luminii puternice a duzei LED. Performanță de curățare superioară, cu economii simultane de apă și energie, datorită eco!Booster MAX. Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.