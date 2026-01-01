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    Aparat de spalat cu presiune cu apa calda HDS 12/18-4 S 10716200 | Kärcher

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    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 12/18-4 S

    Cod produs: 1.071-620.0