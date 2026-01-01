HDS 12/18-4 S: acest aparat de baza din clasa Super de la Karcher a aparatelor de curatat cu apa calda sub presiune este caracterizat de un debit mare, ceea ce permite folosirea lui cu 2 lancii de pulverizare. Pistolul EASY!Force HD foloseste forta de recul a jetului , pentru a reduce forta de sustinere din partea operatorului la zero.Aparatul de curatat cu inalta presiune se foloseste intuitiv fiind usor de transportat si datorita modului eco!efficiency, arzatorului imbunatatit si dozarii precise a detergentului este in acelasi timp foarte eficient si prietenos cu mediul.Tehnologia patentata a duzei, pompa axiala cu 3 pistoane ceramice si suflanta turbo, alaturi de alte accesorii, asigura un randament de curatare deosebit, in timp ce siguranta utilizarii este asigurata mereu prin monitorizarea precisa a evacuarii.Sasiul puterniceste rezistent la coroziune si la utilizari dificile datorita constructiei simple. Acest fapt permite acces usor la componentele importante si asigura recuperarea cu usurinta in orice moment a datelor de utilizare.

Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Fiabilitate Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Acces la datele tehnice ale aparatului pentru timp de utilizare si intervalele service necesare Eficiență maximă Tehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Depozitare Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. La indemna pentru stangaci si dreptaci precum si pentru functionare cu doua lance Dozarea detergentului Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent La pozitia 0 se deruleaza automat clatirea Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.