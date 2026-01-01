Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 12/18-4 SX 10719250 | Kärcher

Acest aparat de curatat cu apa calda sub presiune din noua clasa Super de la Karcher este caracterizat de gama larga de dotari pe care o ofera, cat si de randamentul sau.Aparatul HDS 12/18-4 SX, de exemplu, este prevazut cu un tambur integrat si cu furtun inalta presiune de 20 m . Datorita caracteristicii de a aduce un volum mare de apa, acest aparat de curatat sub presiune poate fi folosit pentru a economisi timp, cu 2 lancii de pulverizare. Tehnologia patentata a duzei, pompa axiala cu 3 pistoane ceramice si suflanta turbo, eficienta crescuta a pompei alaturi de alte accesorii, asigura un randament de curatare deosebit. Modul eco!efficiency, arzatorul imbunatatit si celelalte dotari precum comutatorul pentru reglarea precisa a detergentului asigura eficienta maxima si o maniera de utilizare prietenoasa cu mediul, ce ii usureaza totodata si operatorului munca. Toate opertiunile de service pot fi efectuate direct - datorita usurintei cu care se pot recupera datele si componentelor la care se ajunge usor.

Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Fiabilitate Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Acces la datele tehnice ale aparatului pentru timp de utilizare si intervalele service necesare Eficiență maximă Tehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Depozitare Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent La pozitia 0 se deruleaza automat clatirea Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.