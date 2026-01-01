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    Aparat de curatat cu inalta presiune HDS 12/18-4 SX 10719250 | Kärcher

    Curățător Kärcher profesional, gri, cu roți mari și mâner pentru transport, pe fundal alb.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 12/18-4 SX

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-925.0

    • 2 rezervoare pentru detergenti
    • Mod economic eco!efficiency
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