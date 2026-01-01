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    Curățitor cu presiune Kärcher, model gri-negru, cu roți și panou de control galben pe partea superioară.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 13/20-4 S

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-937.0

    Pentru performanță maximă în cele mai dure condiții: aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă de super clasă cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă și pompă axială robustă cu 3 pistoane.
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