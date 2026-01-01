Fiind una dintre cele mai puternice mașini din clasa super Kärcher, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 13/20-4 S impresionează cu cele mai bune rezultate de curățare în cele mai dure condiții de funcționare. Componentele de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric de viteză redusă, cu 4 poli, răcit cu apă și pompa axială robustă cu 3 pistoane și piston ceramic asigură calitate maximă, în timp ce modul economic eco!eficiency asigură o eficiență maximă. Foarte ușor de operat și întreținut, proiectat ergonomic și ușor de transportat, HDS 13/20-4 S are un punctaj foarte bun și în ceea ce privește ușurința în utilizare. Acest lucru este subliniat nu în ultimul rând de pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced HP cu economisire a energiei, cu servocomandă și lance de pulverizare lungă de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzei. Tehnologia optimizată a arzătorului, 2 rezervoare de detergent, tehnologia extinsă de siguranță, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock care economisesc timp și opțiunile sofisticate de depozitare a accesoriilor completează pachetul de echipamente generos al mașinii.

Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Eficiență maximă Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Un comutator pentru toate functiile aparatului