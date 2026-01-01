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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 13/20-4 SXA | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, gri, cu roți și mâner, într-un design compact, având un furtun înfășurat în partea superioară.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 13/20-4 SXA

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.071-936.0

    Aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă de super clasă: în dotare cu tambur automat pentru furtun, incl. Furtun Ultra Guard HP acoperit cu teflon de 20 m și 2 rezervoare de detergent.
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