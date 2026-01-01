Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 13/20-4 SXA | Kärcher

Extrem de puternic, extrem de bine echipat, extrem de ușor de utilizat - aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 13/20-4 SXA cu tambur automat de furtun și furtun Ultra Guard HP integrat. Tamburul de furtun permite înfășurarea și desfășurarea furtunului de 20 de metri lungime, acoperit cu teflon, la un unghi de până la 45° și, de asemenea, reduce timpul obișnuit de instalare cu aproximativ 50%. Componentele de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric cu 4 poli răcit cu apă, pompa axială robustă cu 3 pistoane cu piston ceramic, ingineria optimizată a arzătorului și modul economic eco!eficiency asigură durabilitate și economie maximă. Datorită pistolului de declanșare EASY!Force Advanced HP cu economisire de energie cu servocomandă și lance de pulverizare de 1050 milimetri, cu tehnologie patentată a duzei, mașina impresionează și prin ergonomia sa ușor de utilizat pentru o muncă fără oboseală. În plus, HDS 13/20-4 SXA poate fi operat intuitiv cu un singur buton, este foarte ușor de întreținut și este echipat cu componente de siguranță sofisticate, precum și cu posibilități utile de depozitare a accesoriilor.

Tambur automat pentru furtun Permite reducerea timpilor de configurare cu peste 50%. Permite înfășurarea și desfășurarea furtunului la un unghi de până la 45°, chiar și sub presiune. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Eficiență ridicată În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal Eficiență maximă Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate. Siguranță la utilizare Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă. Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente. Dozarea detergentului Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut Concept de mobilitate Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Elemente de comandă simple Etapa de abur poate fi selectată prin intermediul reglajului infinit variabil a presiunii/cantității de apă la pompă. Operare simplă și intuitivă cu 1 buton.