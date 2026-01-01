Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 18/18-4 Classic | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de spalat cu presiune profesional
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.030-915.0Aparatul mobil de curățare cu apă caldă și înaltă presiune oferă un debit foarte mare de 1800 l/h și permite utilizarea simultană a două lănci de pulverizare la o presiune a apei de 180 bar.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
870 - 1730
Presiune de lucru (bar / MPa)
50 - 180 / 5 - 18
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
max. 80
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
6.5
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
5.2
Putere (kW)
11
Cablu de racordare (m)
5
Dimensiune duză
025
Alimentare apa
1″
Rezervor combustibil (l)
30
Greutatea cu accesorii (kg)
210
Greutate cu ambalaj (kg)
222.2
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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