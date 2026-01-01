Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 18/18-4 Classic | Kärcher

Datorită debitului de 1800 l/h, aparatul de curățare cu apă caldă și înaltă presiune HDS 18/18-4 S Classic oferă eficiență maximă în îndepărtarea celor mai persistente murdării. Pompa robustă cu arbore cotit, protejată de un filtru fin de apă, permite și o presiune de lucru de până la 180 bar, precum și utilizarea simultană a două lănci de pulverizare. Pistolul de declanșare EASY!Force Advanced HP, echipat cu servocontrol pentru reglarea volumului și a presiunii apei direct de pe pistol, asigură o utilizare fără efort. Roțile anti-pană, cele două role pivotante și cârligul de macara contribuie la manevrarea ușoară a aparatului și la transportul facil al acestuia. HDS 18/18-4 S Classic este echipat și cu un motor electric răcit cu aer, cu patru poli și turație redusă, având pornire lină, monitorizare a flăcării pentru operare staționară, sistem de dozare pentru întreținere în rezervorul de plutire, protejând împotriva depunerilor de calcar, și modul eco!efficiency de la Kärcher pentru o funcționare economică. În plus, un cadru robust din oțel tubular protejează fiabil aparatul împotriva deteriorărilor. În pachetul de livrare este inclus și un furtun de înaltă presiune de zece metri.

Robust și fiabil pentru aplicații dificile Pompă robustă cu arbore cotit cu calitate dovedită Kärcher. Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Inginerie eficientă a arzătorului Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă. Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare. Fiabilitate Filtru fin mare de apă pentru o protecție optimă a pompei. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii. Mobilitate crescută Roți mari, rezistente la perforare, pentru manevrare sigură pe suprafețe denivelate. Cu cârlig de macara pentru transport simplu. Rolele metalice robuste și roțile mari fac ca aparatul să fie complet potrivit pentru utilizare pe șantiere de construcții. Rezervor de plutire cu sistem de dozare pentru întreținere Sistemul de dedurizare a apei previne depunerile de calcar pe bobina de încălzire și, prin urmare, prelungește durata de viață. Pregătit pentru operare staționară Cu monitorizare integrată a flăcării pentru funcționare staționară, ca standard.