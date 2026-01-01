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    Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 18/18-4 Classic | Kärcher

    Curățător Kärcher de înaltă presiune, cu design robust, pe roți, având un rezervor cilindric și mâner ergonomic.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HDS 18/18-4 Classic

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.030-915.0

    Aparatul mobil de curățare cu apă caldă și înaltă presiune oferă un debit foarte mare de 1800 l/h și permite utilizarea simultană a două lănci de pulverizare la o presiune a apei de 180 bar.
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